Fuoriclasse Talent, Cristian Ferrisi vince la gara canora al Picchio Verde di Vittoria

Cristian Ferrisi, giovane cantante ragusano, ha vinto la prima selezione regionale di Fuoriclasse Talent, la gara canora ideata da Ivano Trau, giunta quest’anno alla ottava edizione, che si è svolta al Picchio Verde, a Vittoria.

Il giovane interprete ragusano, 22 anni, ha portato sul palco della manifestazione, presentata da Marco Senise (già conduttore di Forum), il brano “The prayer”. Insieme a Cristian sono stati premiati Francesco Frisenna (2° classificato), con il brano “Tarantella napoletana” di Rossini e Giacomo Casola, napoletano che vive a Giarre, con “Quando l’amore diventa poesia (3° classificato). Dal quarto al sesto posto si sono classificati: Anna Maria Letizia, Maria Nicaso e Ramona Verri.

La giuria composta da Ivano Trau, dal direttore della casa discografica Rossodisera, Umberto Canino e dal direttore d’orchestra Stefano Sovrani ha assegnato altri premi prestigiosi. Il “premio della critica” è andato a Jessica Abbate, il premio per la “migliore interpretazione” è stato assegnato a Francesco Frisenna. La “miglior presenza scenica” è quella di Anna Maria Letizia, mentre il premio per la “migliore tecnica vocale” è andato ancora a Cristian Ferrisi. La giuria ha premiato anche il miglior brano inedito: è “Fuori dal cuore”, presentato da Maria Nicaso.

Assegnati anche due premi di categoria: per i “giovanissimi” è stata premiata Flavia Scaglione, 7 anni, che ha cantato il brano “La mia voce”; per la categoria “senior” la vincitrice è Oriana Galiano, con il brano “Amo solo te”

La giuria ha inoltre assegnato il passaggio diretto alla finale nazionale di Tortoreto, in Abruzzo, con iscrizione gratuita, a Giacomo Casola e alla piccola Flavia Scaglione. Quest’ultima ha vinto anche il soggiorno gratuito a Tortoreto.

Infine, ancora Cristian Ferrisi è stato selezionato quale concorrente italiano al Festival italo – bulgaro “Arlekin” di Parigi, dove saranno presenti sei cantanti segnalati da Fuoriclasse Talent. Cristian Ferrisi è il primo scelto dalla giuria. Da Parigi i migliori concorrenti voleranno a Dubai per un’ulteriore selezione e infine a Varna, in Bulgaria, per la serata conclusiva.

Infine, Cristian Ferrisi è stato selezionato da Umberto Canino per la casa discografica “Rossodisera” e avrà la possibilità di incidere un brano inedito. A sorpresa, Canino ha voluto premiare anche il dj Damiano La Terra, che ha portato sul palco un’esibizione live, con il brano “Deep House”, da lui composto. «Le sonorità di questo ragazzo sono qualcosa di meraviglioso» ha detto Canino.

La serata vittoriese è la prima selezione regionale di “Fuoriclasse Talent”. Nei prossimi mesi si svolgeranno altre selezioni in varie province siciliane. Ivano Trau ha annunciato, a sorpresa, che la finale regionale si svolgerà ancora a Vittoria, sul palco de “Il Picchio Verde”.

Il patron della manifestazione, Ivano Trau, che ha premiato i concorrenti sul palco, coadiuvato dalla giovanissima Federica Tirella, è soddisfatto: «È stata una serata molto bella, in un’ambiente elegante, dove si è respirata un’aria di armonia. Il livello dei cantanti che si sono presentati come autodidatti è stato buono. Il livello dei semiprofessionisti, è stato ottimo. Spicca su tutti Cristian Ferrisi, ma che ha anche vinto la selezione della casa discografica Rosso di Sera. Altra sorpresa interessante è senz’altro il dj Damiano La Terra».

La selezione di Vittoria è stata organizzata da Carmen Denaro e Danilo Crisafulli, in arte Dany e Carmen. «Abbiamo portato al Picchio Verde i giovani più talentuosi del panorama musicale – ha detto Danilo Crisafulli – Purtroppo l’influenza ha fermato alcuni concorrenti, ma chi è arrivato ha esaltato la bellezza della manifestazione. I concorrenti hanno vissuto emozioni grandissime e una serata indimenticabile, molto apprezzata dal pubblico presente in sala. Anche noi siamo soddisfatti e la serata avrà un seguito perché la finale regionale si svolgerà ancora al Picchio Verde».

Sul palco, per la premiazione finale, anche Anna Corallo e Giuseppe Amenta, titolari del Picchio Verde. «Siamo lieti di aver ospitato questa serata musicale che ha fatto emergere giovani di talento e di sicuro successo – ha detto Giuseppe Amenta – Il pubblico si è divertito e ha apprezzato».

La finale nazionale Fuoriclasse Talent si svolgerà dal 3 al 5 settembre, a Tortoreto, in Abruzzo e sarà diretta da Mariella Nava. Dal 6 all’8 settembre si svolgerà anche la finale della sezione “danza”, che sarà coordinata e diretta da Raffale Paganini.

NELLA FOTO, il vincitore Cristian Ferrisi con il presentatore Marco Senise