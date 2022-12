Siracusa, la Pasticceria Neri celebra 50 anni di attività con iniziativa di solidarietà

Una ricorrenza speciale da celebrare in maniera più che speciale. Domani, nel giorno in cui la Città onorerà la Patrona Santa Lucia, la Pasticceria Neri celebrerà anche il 50/mo anniversario del proprio arrivo a Siracusa con l’apertura della prima storica sede in viale Teocrito n. 66, a ridosso dell’area che da lì ad alcuni decenni si troverà anche ad ospitare il Museo Archeologico Paolo Orsi.

Un legame profondo tra l’azienda e Siracusa che è stato sempre declinato attraverso valori-guida come l’esaltazione dei saperi e dei sapori del territorio e la partecipazione attiva alla crescita della comunità.

Ed è proprio nel segno di questo virtuoso percorso che in quest’anno che segna il passaggio della boa del primo mezzo secolo di attività che la Pasticceria Neri, dando pure in questo seguito a un rapporto di collaborazione più che collaudato, ha rilanciato l’iniziativa di solidarietà a sostegno delle attività di assistenza alle persone con sclerosi multipla garantite sul territorio siracusano dall’Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla.

Al centro ci saranno ancora una volta i prelibati panettoni artigianali confezionati dalle abili mani del pasticcere Massimo Neri e della sua “squadra” internazionale, che anche in questo Natale saranno l’oggetto del desiderio attorno al quale si è già scatenata l’asta di beneficenza on line – oltre che su Facebook da quest’anno anche su Instagram e Google - che porterà i fortunati vincitori ad aggiudicarsi uno dei quattro panettoni (Tradizionale, Cioccolato, Pistacchio e il nuovissimo NerodiNeri) in palio.

I dettagli dell’iniziativa saranno presentati nel corso di un incontro che si svolgerà mercoledì 14 dicembre alle ore 11 nel dehors della Pasticceria Neri (via Pausania, Siracusa). Saranno presenti Franco Neri, imprenditore dolciario e provocatore culturale per passione, Carla Orecchia per la sezione Aism di Siracusa e il consigliere nazionale AISM Alessandro Ricupero.