Covid, nel Ragusano meno contagi ma più ricoveri

Scendono sotto le mille unità le persone positive al Covid nel Ragusano ma aumentano i ricoveri in ospedale. Il calo dei contagi, tuttavia, potrebbe essere l'effetto del fine settimana, quando diminuiscono anche i tamponi processati tra sabato e domenica. Il totale dei positivi nel report Asp del 12 dicembre è di 979: 952 si trovano in isolamento domiciliare, 27 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 68 Comiso, 1 Giarratana, 52 Ispica, 188 Modica, 0 Monterosso, 120 Pozzallo, 310 Ragusa, 17 Santa Croce Camerina, 50 Scicli, 113 Vittoria.