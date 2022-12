Modica, al Teatro Garibaldi al via la rassegna musicale "Suoni d'autore"

Il 16 e 17 dicembre prossimi si alzerà il sipario sulla rassegna musicale “Suoni d’Autore”, organizzata dall’Associazione Luci a Sud in collaborazione con il Teatro Garibaldi di Modica ed il sostegno del Ministero Della Cultura. Si partirà venerdì 16 dicembre con il trio formato da Peppe Servillo, voce, Javier Girotto, sax soprano e baritono, Natalio Mangalavite, piano e tastiere. Il concerto verrà introdotto da un breve intervento musicale del duo composto da Marco Caruso e Fabio Iacono (Jazz Songs for Two).

Sabato 17 dicembre, la rassegna ospiterà il concerto del bravissimo Enzo Avitabile. Con la partecipazione di Emidio Ausiello alle percussioni e Gianluigi di Fenza alla chitarra. Anche in questo caso ci saranno un duo ad aprire il concerto, sarà quello formato da Marco Caruso e Alberto Amato (Standards Time). Biglietti su ciaotickets.com