Bravata a Portopalo, gioco per i bimbi spostato dal Parco

L'insonnia a volte può fare degli brutti scherzi. Così com'è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Portopalo di Capo Passero. Un gruppo di buontemponi, chiamiamoli così, attrezzati di chiavi inglesi, hanno spostato una giostrina da un punto all'altro della piazza. Dopo avere tolto il fissaggio a terra, hanno caricato a mano uno dei giochi per i bambini che si trovavano nel Parco Giochi di piazza dei Due Marii. Una struttura che soltanto una persona non è in gradi spostare. Un divertimento che lascia il tempo che trova e che non fa neppure ridere le mamma ed i papà di Portopalo