L'Avimecc Volley Modica prepara la sfida con Tuscania, coach D'Amico: a Sorrento la nostra miglior prestazione

Una “rigenerata” Avimecc Volley Modica, dopo i successi con Palmi e Sorrento, è tornata in palestra per iniziare l'avvicinamento al match casalingo di domenica prossima con la Maury's Com Cavi Tuscania con la quale Chillemi e compagnia chiuderanno il girone di andata del campionato di serie A3 maschile.

I sei punti conquistati in una settimana, hanno riportato entusiasmo in tutto l'ambiente biancoazzurro e il rifiuto da parte della dirigenza alle dimissioni della DS Manuela Cassibba è stato ben accolto anche dal gruppo squadra. Ora c'è da continuare a lavorare per provare a scalare ulteriormente la classifica che al momento vede il sestetto caro al presidente Ezio Aprile posizionato in sesta posizione.

Soddisfatto della reazione della sua squadra dopo un periodo di appannamento il tecnico dei “Galletti” Giancarlo D'Amico.

“Dopo la partita di Sorrento – dichiara D'Amico – c'è da dire solo una parola: Finalmente. Siamo una squadra giovane per cui i processi tecnici e di tenuta in campo richiedono maggior tempo, soprattutto nelle gare in cui per fattori ambientali è facile perdere le certezze che hai acquisito con il lavoro in palestra. A Sorrento per la prima volta siamo stati solidi e convincenti fin dal primo set, quando abbiamo rafforzato il nostro side-out e aspettato pazientemente le occasioni che si sono presentate in fase break per chiudere punti importanti. Poi nel secondo set – prosegue D'Amico – è venuta fuori in maniera prorompente la nostra qualità in battuta che ci ha permesso di inanellare punti importanti in fase break sin da subito. Poi nel terzo set abbiamo completato un capolavoro, dove siamo stati bravi nel punto a punto riuscendo a tenere lontano ogni tentativo di rientrare in gioco di Sorrento. Credo che quella di domenica sia stata la nostra migliore prestazione da quando siedo sulla panchina della Contea. Un plauso, dunque, ai miei ragazzi che sono stati gli artefici principali di una vera battaglia di alto livello. Ora ci resta da vincere un'altra sfida; quella di prendere coscienza di quello che possiamo esprimere e soprattutto capire il segreto per dimostrare che quella di Sorrento non è stata una casualità”.