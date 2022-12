Infortuni e morti sul lavoro, a Catania inaugurato l'albero della sicurezza

Un albero simbolo di vita, la stessa troppe volte messa a rischio nei luoghi di lavoro. È stato inaugurato questa mattina – 13 dicembre – l’Albero della Sicurezza, su iniziativa dell’ANMIL e con il pieno contributo di Ance Catania, allo scopo di «sensibilizzare su un tema di grande importanza, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca e dei dati preoccupanti relativi agli infortuni sul lavoro», commentano il presidente di Ance Catania Rosario Fresta e di ANMIL di Catania Salvatore Platania. All’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio è possibile notare la grande idea dell’artista Francesco Sbolzani, realizzata grazie alle maestranze del Consorzio Stabile Agora e di New Building. I caschi che la compongono sono stati donati da Ance Catania, Cosedil Spa, Impresa Ferrini Srl e Sicilverde Srl.

Presenti il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi e il vicario della arcidiocesi di Catania monsignor Salvatore Genchi, per il Comune di Catania – che ha patrocinato l’iniziativa – il consigliere Giovanni Grasso e il direttore dei Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie Fabio Finocchiaro.