Tragedia sfiorata a Rosolini, furgone fuori strada in via Sant'Alessandra

Tragedia sfiorata questa mattina a Rosolini in via Sant'Alessandra. Un furgoncino, probabilmente con alla guida uno straniero, è finito fuoristrada finendo la corsa in campagna dopo avere abbattuto un muretto di recinzione. Non si esclude che il mezzo sia uscito fuori strada a causa della strada resa viscida per la pioggia. In quel momento in via Sant'Alessandra non vi era alcun pedone, altrimenti sarebbe stato travolto. Il conducente del mezzo dopo essersi ritrovato in campagna, è sceso con i propri piedi dall'abitacolo senza riportare ferite se non qualche escoriazione.