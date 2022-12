Duplice omicidio nell'Agrigentino, uccisi marito e moglie: fermato il figlio

Duplice omicidio nell'Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione, al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, nell'Agrigentino.

Sul posto sono presenti i carabinieri.

Le vittime sono il 66enne Salvatore Sedita e la moglie, Rosa Sardo di 62. I due sarebbero stati uccisi con colpi di arma da taglio. A trovare i corpi nel soggiorno della loro abitazione è stata una figlia della coppia che aveva le chiavi della casa, dove si è recata preoccupata perché i genitori non rispondevano. E' stata lei a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe una pista privilegiata nel delitto: militari dell'Arma starebbero cercando una persona per interrogarla

I carabinieri hanno fermato Salvatore Sedita, 34 anni, figlio di Giuseppe e Rosa Sardo.

L'uomo è sospettato di essere l'autore del duplice omicidio. I cadaveri dei genitori sono stati scoperti dalla figlia che aveva provato a mettersi in contatto con loro. Non riuscendo a raggiungerli al telefono è andata nella loro abitazione al terzo piano di contrada Stazzone, a Racalmuto, e ha trovato i loro corpi per terra, in salotto, in una pozza di sangue. Marito e moglie erano abbracciati. Giuseppe Sedita avrebbe festeggiato questa sera il pensionamento da Corpo forestale con una cena insieme ad amici e familiari.

Sul posto, insieme ai carabinieri, è intervenuto il pubblico ministero di turno Gloria Andreoli. Il figlio della vittima, in questo momento, viene interrogato in caserma.