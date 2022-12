Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il libro di Antonio Balsamo "Mafia. Fare memoria per combatterla"

Un appuntamento di gande valenza culturale alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto, a Palermo. Giovedì 15, alle 18, sarà presentato il libro del magistrato Antonio Balsamo "Mafia. Fare memoria per combatterla". A dialogare con Antonio Balsamo sarà il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo. Modererà il dibattito, Elvira Terranova.

Utilizzando lo stile avvincente di un reportage 'in presa diretta' con i protagonisti e i testimoni degli eventi, il libro del giudice Balsamo racconta l'origine e l'evoluzione della Mafia, l'affermazione del suo potere, le sue cointeressenze economiche, l'espansione al Nord, la sua rete di relazioni internazionali, componendo un quadro coerente e persuasivo alla luce dei più recenti accertamenti giudiziari e di una serie di testimonianze inedite.

Antonio Balsamo, 58 anni, è Presidente del Tribu­nale di Palermo, dopo essere stato in anni recenti Consigliere Giuridico della Rappresentanza Per­manente di Italia presso le Nazioni Unite a Vienna. Fino al 2018 ha presieduto la Corte di Assise di Caltanissetta, dove ha trattato, e definito in primo grado, i nuovi processi sulla strage di Capaci e sulla strage di via D’Amelio. Ha lavorato a lungo a Palermo dove è stato giudice del pro­cesso Andreotti, del processo per l’omicidio del giornalista Mario Francese (ucciso per decisione dei vertici di Cosa nostra) e di diversi processi sulla ‘guerra di Mafia’ a carico di imputati come Leoluca Bagarella, Benedetto Spera, Bernardo Provenzano e altri.