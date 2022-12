Catania, al Teatro del Canovaccio in scena Egle Doria con "L'assaggiatrice"

Ritorna al Teatro Del Canovaccio di Catania "L’assaggiatrice", reading teatrale tratto dal primo romanzo di Giuseppina Torregrossa, edito Rubbettino, con Egle Doria diretta da Nicola Alberto Orofino, in scena il 16 e il 17 dicembre alle ore 21,00 e il 18 dicembre alle ore 18.00.

Il reading teatrale alla stregua del romanzo narra di una Sicilia nascosta e antica grazie al racconto di Anciluzza, una donna fuori dai tabù che si nutre delle tradizioni e dei profumi, oltre ai sapori della cucina e della terra.

Abbandonata improvvisamente dal marito Gaetano, Anciluzza resta a Tummìna con due picciridde a carico. Da matura casalinga laureata, si fa commerciante suo malgrado, e per guadagnarsi la vita apre una putia di prodotti tipici siciliani. Nel retrobottega la donna cuoce zuppa di pesce, impasta cassatelle di ricotta, addensa biancomangiare alle mandorle, frigge melanzane per la caponata, conza cubetti di zucca in agrodolce, e ama. Senza risparmio.

La putìa di Anciluzza accoglie corpi e li sfama, in ogni senso. Così, davanti e dietro al suo bancone, l'appassionata commerciante troverà il gusto dell'amore gioioso e fugace, e quello della carne morbida e felice di sé.