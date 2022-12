Acate, rispettata anche quest'anno la tradizione delle "luminarie" di Santa Lucia"

Nel giorno della festività di Santa Lucia si è ripetuta ad Acate la tradizione delle “luminarie” in onore della Santa. Altrove chiamate “vampanigghie” (a Vittoria una il 17 dicembre in piazza San Giovanni), costituiscono un’antica testimonianza della fede nei confronti della Martire siracusana. Protagonisti dell’usanza che nel centro ibleo anticipa le Novene, anche quest’anno a cura della banda musicale diretta dl maestro Ottavio Baglio, sono sempre bambini e ragazzi, che nelle settimane precedenti raccolgono rami e legna formando pire gigantesche. Il loro numero si riduce sempre con il passare degli anni, ma l’entusiasmo dei piccoli organizzatori, spesso coadiuvati da adulti, non scema. Sicuramente un aspetto del folklore locale che andrebbe valorizzato e inserito stabilmente nel programma natalizio dell’amministrazione comunale.

(Nella foto la luminaria accesa in via Galilei, in uno dei pochi lotti interclusi del centro abitato rimasti).