Palermo, blitz antidroga dei carabinieri allo Sperone: 39 misure cautelari

Un giro d'affari di 1,8 milioni di euro l'anno. E' quanto emerge dal blitz antidroga dei carabinieri di Palermo, che hanno smantellato un'organizzazione criminale attiva nel quartiere Sperone. Trentanove le misure cautelari eseguite dai militari che hanno ricostruito l'organigramma e gli affari dell'associazione. Nel corso delle indagini sono stati già effettuati alcuni arresti in flagranza di reato, segnalati alla Prefettura numerosi acquirenti e sequestrati circa un chilo di stupefacente e oltre 5000 euro in contanti. "Agli indagati sono stati contestati oltre 1.650 singoli episodi di spaccio, ma le emergenze investigative consentono di stimare il numero di cessioni in oltre 500 giornaliere", spiegano gli investigatori dell'Arma.

Mogli e madri pienamente inserite negli affari. A occuparsi della contabilità e, in alcuni casi, della custodia della droga erano le donne, parenti dei capi dell'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e attiva nel quartiere Sperone di Palermo. I carabinieri all'alba di oggi hanno dato esecuzione a 39 misure cautelari. Per gli indagati (14 sono finiti in carcere, 17 ai domiciliari mentre per 8 è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) l'accusa, a vario titolo, è di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla disponibilità di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. In piazzale Ignazio Calona lo spaccio avveniva davanti ai bambini. I pusher operativi su strada sarebbero stati organizzati su turni di 12 ore per garantire la piena attività, anche in orario notturno, della piazza di spaccio. Ciascuno aveva compiti ben definiti, per i quali era prevista una specifica retribuzione: 100 euro al giorno per gli spacciatori e 50 per le vedette.

"Le 39 misure cautelari eseguite stamattina dai carabinieri hanno il grande merito di spezzare una solida rete dello spaccio di stupefacenti in citta'. Sono profondamente grato per l'operazione svolta nel quartiere Sperone dal comando dell'Arma di Palermo che e' il frutto di un'importante attivita' di indagine condotta in sinergia con la procura. Ai magistrati e alle forze dell'ordine va tutto il sostegno di questa amministrazione comunale perche' lo spaccio di droga si rivela ancora la maggiore fonte di guadagno per le cosche mafiose, come dimostrano anche le storie di consumo di stupefacenti che coinvolgono in questo periodo soprattutto i piu' giovani". Cosi' il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.