Acireale, il candidato sindaco Gianluca Cannavò si confronta con le associazioni

Dialogo e partecipazione hanno caratterizzato il primo degli incontri del candidato sindaco di Acireale Gianluca Cannavò (il primo da sinistra nella foto) con le associazioni del territorio. Ieri sera il confronto è stato con i soci dell’Associazione Geometri Acesi, presieduta da Andrea Arcidiacono. Al centro dell’incontro, svoltosi nella sede dell’associazione in via Atanasia, le problematiche che la categoria affronta quotidianamente nel rapporto con la pubblica amministrazione e le possibili soluzioni.

“Questi momenti di confronto sono davvero preziosi – dichiara Gianluca Cannavò – perché ci consentono di capire le reali problematiche di chi lavora ogni giorno e che spesso si scontra con difficoltà inimmaginabili. In questo caso burocrazia e inefficienza della macchina amministrativa rappresentano ostacoli che scoraggiano, per esempio, potenziali investimenti. Su questi aspetti è possibile intervenire per snellire le procedure. Nella costruzione del programma terremo conto dei suggerimenti e degli spunti che l’Associazione Geometri Acesi ci ha fornito. Ringrazio per la disponibilità il presidente Andrea Arcidiacono e i tanti soci che hanno accolto il mio invito”.