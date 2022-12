Anche senza gli azzurri la Sicilia si gode i mondiali

Nonostante la vistosa assenza dell’Italia ai campionati del Mondo di calcio, la Sicilia scende in piazza a festeggiare i risultati delle partite, che peraltro fanno il pieno di telespettatori. Per le vie del capoluogo siciliano la sera stessa della qualificazione del Marocco alle semifinali, sono scoppiati i festeggiamenti. L’impresa della squadra di Regragui effettivamente è da primato: per la prima volta nella storia del calcio una squadra africana accede alle semifinali di un campionato del Mondo. Così i marocchini, ma anche tifosi provenienti da altri Paesi africani e residenti in Sicilia, si sono ritrovati nelle strade e hanno celebrato questo memorabile evento. Con la vittoria sulla Spagna e quella sul Portogallo il team nordafricano ha dato prova sia di indiscutibile prestanza fisica, che di grande generosità. I giocatori si sono, infatti, spesi tantissimo per rendere onore alla propria maglia e anche nei giubili si sono rivelati estremamente genuini, guadagnando la stima e il rispetto degli spettatori.

Un esempio per tutti è la danza che il centrocampista Sofiane Boufal ha fatto con sua madre sul campo da gioco dopo il trionfo col Portogallo. Un gesto, questo, che non è passato inosservato tra i commentatori del mondiale. Sarà forse per la simpatia che tale manifestazione d’affetto ha suscitato, che il calciatore marocchino ha ricevuto tantissimi commenti di supporto. Social media e blog hanno raccolto molti di questi messaggi con i quali alcuni siciliani hanno espresso le proprie congratulazioni alla squadra di Regragui affermando di aver tifato per loro.

Dopo la vittoria della Francia sull’Inghilterra e la conseguente qualifica dei cugini d’oltralpe alla semifinale col Marocco, molte comunità africane si sono di nuovo incontrate per le strade a festeggiare. Infatti in Francia, prossima rivale del Marocco, la comunità nordafricana rappresenta l’11% della popolazione e per questo lo scontro tra le due nazionali è vissuto in maniera particolarmente intensa e si può pensare a questa partita come a una sorta di derby. Gli appassionati potranno scommettere online su questa e altre partite dei mondiali 2022, oltre che su eventi live, ma qualunque sia il risultato finale, i ventisei convocati da Regragui sono già entrati negli annali dello sport.

Qui in Italia i festeggiamenti si sono svolti un po’ ovunque, visto che quella marocchina è la seconda comunità extraeuropea nel nostro Paese e conta poco meno di mezzo milione di abitanti.