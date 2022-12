Modric accusa Orsato per la sconfitta contro l'Argentina

L'arbitro italiano Daniele Orsato "colpevole" per la sconfitta patita dalla Croazia contro l'Argentina nella semifinale dei Mondiali di calcio.

L'accusa, che arriva da Luka Modric, è stata subito rilanciata dai media croati. "Stavamo controllando bene la partita - ha detto dopo il capitano biancorosso - quando è arrivato l'episodio chiave.C'era un corner per noi, che l'arbitro non ha dato, e sull'azione successiva c'è stato il rigore, che non c'era assolutamente, perché è stato Alvarez a cercare il contatto con

il nostro portiere Livakovic e non viceversa.

Mi chiedo come si possa fischiare un rigore del genere. Ormai però è successo e non possiamo più farci niente". "Di solito non parlo degli arbitri, - ha aggiunto - ma è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non lo dico da oggi, è un disastro. Nonostante ciò, congratulazioni Argentina".

"Orsato è uno dei peggiori, una catastrofe! Il rigore ci ha distrutti!" ha fatto eco a Modric il quotidiano Vecernji list di Zagabria, che aggiunge: "La squadra croata ha perso contro l'Argentina 3-0, ma chissà cosa sarebbe successo se l'arbitro italiano Daniele Orsato non avesse commesso un grave errore nel decidere il rigore per i gauchos".

Il quotidiano Jutarnji list, sempre di Zagabria, se la prende con la Fifa "che favorisce Messi, nominato migliore in campo, anche se Álvarez ha segnato due gol" e scrive: "Ci chiederemo mille volte se doveva finire così, se la peggior concentrazione doveva esserci proprio in semifinale, se Orsato è stato il nostro carnefice per caso come il suo connazionale Massimiliano Irrati a Mosca nel Mondiale 2018. Irrati che era al Var e non ha detto nulla sul rigore per l'Argentina".

"Niente è stato dalla nostra parte. Né le circostanze, né, purtroppo, il gioco che è stato il peggiore di questo torneo, perché, qualunque cosa fosse, abbiamo subito gol che non avremmo dovuto prendere e dobbiamo ammetterlo" conclude Jutarnji.