Istituto zootecnico della Sicilia, a Ragusa 7 dipendenti precari per controllare 560 aziende

"A Ragusa, e al servizio dell'intero territorio, sette dipendenti dell'Istituto zootecnico della Sicilia che effettuano controlli funzionali in circa 560 aziende iblee, circa un quarto delle aziende zootecniche che operano in Sicilia (circa 2000)". Ad affermarlo, dati alla mano, il segretario generale Flai Cgil di Ragusa, Salvatore Terranova.

"Questi lavoratori - afferma ancora Terranova - costituiscono un punto di forza indispensabile per queste aziende, peraltro svolgendo servizi di natura pubblica che non possono essere interrotti. Ciononostante sono ancora lavoratori precari, intrattenendo con lIstituto un rapporto di lavoro a tempo determinato triennale, che andrà in scadenza tra qualche giorno, il prossimo 31 dicembre.

Se non si interverrà diverrà altissimo il rischio che questi lavoratori resteranno senza lavoro e le aziende senza i necessari ed indispensabili servizi che dipendono totalmente dalle loro prestazioni.

Da diversi mesi stiamo cercando di individuare la strada amministrativa che possa consentire di assumere questo personale a tempo indeterminato, dal momento che le norme relative alla stabilizzazione dei precari, anche negli enti pubblici, sono ancora vigenti. Ed è possibile avviare la loro stabilizzazione, visto che questo personale rientra a tutti gli effetti nelle disposizioni e nei requisiti previsti dalla Legge Madia. Alla luce di questo, il percorso di stabilizzazione poteva e può ancora essere messo in atto, ma registriamo un ritardo ingiustificabile nell'avvio delle procedure che ci preoccupa e ci fa pensare male. Nei giorni scorsi - ribadisce Terranova - siamo andati a Palermo per affrontare la problematica col Presidente dell'Istituto al quale abbiamo rappresentato la nostra proposta, che può mettere fine al capitolo del precariato dentro questo ente regionale, non determinando, tra l'altro, ulteriori costi. Ragusa e il suo sistema produttivo hanno bisogno dell'attenzione della Regione per potersi meglio sviluppare e progredire, aumentando il benessere e la sicurezza del territorio. La prima e significativa forma di attenzione da parte regionale è quella di non mettere in difficoltà le aziende zootecniche nostrane, che rappresentano punto di forza territoriale, e di non svilire dei professionisti che con grande e quotidiana dedizione rendono un servizio pregevole".