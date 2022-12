Associazione guide turistiche, Natale alla scoperta di Ragusa: visite della città gratuite

In occasione delle festività natalizie l'Associazione delle Guide Turistiche della provincia di Ragusa organizza visite guidate gratuite offerte dall'Amministrazione Comunale di Ragusa.

Primo appuntamento domenica 18 dicembre, ore 10, a Piazza San Giovanni con il tour "L’architettura del Regime ". La visita guidata permetterà di conoscere meglio la storia di Ragusa che, tra le due guerre, abbandonò il suo carattere di centro rurale attraverso un radicale intervento urbanistico ed architettonico, per assurgere al rango di “città nuova”. Una passeggiata alla scoperta delle opere pubbliche di grande valore artistico e culturale che celebravano l’elevazione di Ragusa, nel 1927, a capoluogo di provincia. Domenica 31 dicembre è in programma, invece, alle 10, il tour “Il quartiere degli Archi a Ragusa Ibla”, un percorso guidato alla scoperta dell’antico quartiere medievale dei Sangiovannari e dei suoi monumenti più suggestivi. Per info e prenotazioni si possono contattare i seguenti numeri di telefono: 3917910927; 0932-676550, 0932-676551.

www.guideragusa.it