Anffas Ragusa, i ragazzi dell'Associazione alla Santa Messa celebrata dal vescovo

Uno speciale momento per i ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa e per le loro famiglie. Per festeggiare nel modo migliore il Natale. Giovedì 15 dicembre, alle 18, il vescovo della diocesi di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, celebrerà la santa messa nella parrocchia di San Paolo apostolo in via Umberto Giordano. La funzione religiosa sarà animata dalle persone con disabilità dell’associazione. A seguire, nel piazzale antistante il centro diurno dell’associazione, in via Eugenio Criscione Lupis, è in programma l’inaugurazione del presepe e l’installazione barocca realizzata nei vari laboratori. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto – dice la direttrice Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – e che i nostri ragazzi non vedono l’ora di fare ammirare ai visitatori. Quest’anno ci prepariamo alle feste di Natale con una serie di iniziative che speriamo possano raccogliere quanta più attenzione possibile da parte della cittadinanza”.