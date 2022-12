La Francia si è qualificata per la finale dei Mondiali 2022 battendo il Marocco 2-0 nella semifinale di oggi. Mbappé e compagni, che sono campioni del mondo in carica, domenica affronteranno l'Argentina. A segno per la Francia Theo Hernandez al 5' pt e Kolo Muani, entrato al posto di Dembele appena una quarantina di secondi prima, al 34' st.