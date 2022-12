Il presidente Macron: "Grazie Bleus, ora la Coppa"

"Grazie Bleus, ora la coppa". Così Emmanuel Macron esulta su twitter per la vittoria della Francia nella semifinale contro il Marocco. Evidentemente per niente scaramantico, già dopo la fine del primo tempo, con i Bleus in vantaggio per 1-0, il presidente francese aveva twittato: "On la ramene?", "Ce la riprendiamo?", allegando un video con una replica gigante della Coppa del mondo. E poi, appena conclusa la partita, un tweet con tre bandiere francesi...se domenica vincesse con l'Argentina, per la Francia sarebbe il terzo titolo mondiale.