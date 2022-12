Morto a Milano il medico colpito da un'accetta: l'assassino è di Messina

E' deceduto all'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato, il medico Giorgio Falcetto di 76 anni colpito alla testa con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato.

L'aggressore, un uomo di 62 anni, Benedetto Bifronte, pregiudicato, originario della provincia di Messina, è stato identificato e sottoposto a fermo immediatamente dopo il fatto dai Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese.

Nel suo passato ci sono due precedenti "molto vecchi" - secondo chi indaga - per truffa e porto d'arma. Nel corso del primo interrogatorio, nel pomeriggio di martedì, avrebbe confessato, tanto che i carabinieri hanno emesso un fermo con l'accusa di tentato omicidio, che adesso sarà riqualificata in omicidio.

L'uomo ha raccontato di essere andato in ospedale perché non si sentiva bene - anche se non risulta nessun suo accesso al pronto soccorso - e di aver discusso con Falcetto all'esterno del pronto soccorso perché lo aveva riconosciuto come il medico che qualche mese fa lo aveva curato proprio lì in ospedale. L'omicida gli avrebbe rinfacciato delle cure secondo lui non andate a buon fine, ma neanche su questo presunto contatto tra vittima e killer sembra ci siano atti o documenti ufficiali.

Dopo il primo litigio, il 62enne sarebbe risalito sulla sua Alfa 147 - che si trovava in una zona in realtà interdetta alle auto - e in retromarcia avrebbe centrato la Chevrolet Aveo bordeaux del dottore, che era stata lasciata momentaneamente in divieto di sosta, su una striscia gialla, poco prima dell'ingresso riservato alle ambulanze. L'assassino agli investigatori ha giurato di non averlo fatto volontariamente, come se si fosse trattato di un normale incidente.