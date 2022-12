Pulizia delle caditoie stradali per 4 giorni a Siracusa

Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie stradali che settimanalmente vengono effettuati dalla Tekra in determinate aree di Siracusa. Nelle strade interessate, nel giorno previsto, dalle 4 alle 10.20, 5 metri prima e 5 metri dopo ogni caditoia, sarà in vigore il restringimento della carreggiata ed il divieto di sosta con rimozione coatta. Questa la programmazione per i prossimi giorni:

domani, venerdì 16 dicembre vie Madre Teresa di Calcutta e Senatore Francicanava:

sabato 17 piazza Sgarlata, vie Unione Sovietica e Don Sturzo;

lunedì 19 vie Foti, Adorno, Patania, Bordone e Nanna:

martedì 20 dicembre via Cassia.