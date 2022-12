Carlentini, dovrà scontare un anno ai domiciliari per un furto nel 2011

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un pregiudicato 59enne del luogo in esecuzione di un ordine di espiazione pena, in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo è stato ritenuto responsabile di furto aggravato commesso in Lentini nel 2011 e per il quale dovrà espiare la pena di un anno di reclusione.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria aretusea.