Siracusa, Precetto di Natale al Sacro Cuore per i carabinieri

Domani alle 10 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Siracusa, sarà celebrata una messa in preparazione al Santo Natale, nel corso della quale il Cappellano Militare per i Carabinieri della Sicilia Orientale, Don Rosario Scibilia, incontrerà i Carabinieri del Comando Provinciale aretuseo, le rispettive famiglie e una rappresentanza delle sedi dell’Associazione Nazionale Carabinieri presenti in provincia.

È particolarmente gradita la partecipazione degli organi di informazione.