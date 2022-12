Modica, il 22 si presenta il libro curato da Giovanni Salonia "Peter Pan. Un imbroglio che continua"

Tornano, dopo due anni di pausa resi inevitabili dalla pandemia, i “Dialoghi di Natale” dell’Istituto Gestalt Therapy Kairos in provincia di Ragusa.

L’appuntamento è per il 22 dicembre alle 18.30 all’Auditorium Floridia di Modica e sarà dedicato alla presentazione del libro “Peter Pan. Un imbroglio che continua”, a cura di Giovanni Salonia.

Si tratta di una importante riedizione dello studio su Peter Pan: una versione completamente nuova, ampiamente arricchita nei contenuti dei suoi capitoli e resa preziosa dalla prefazione a cura di Ed Tronick, celebre psicologo dello sviluppo americano e teorico del paradigma della Still Face, ampiamente citato nel libro stesso, insieme ad Alexandra M. Harrison, analista della formazione e docente di Psichiatria presso la Harvard Medical School.

«Peter Pan - spiega il direttore dell’Istituto GTK Giovanni Salonia - è uno dei testi più incompresi e mistificati della letteratura per l’infanzia. La lettura abituale della storia di Peter Pan è falsificata dalle teorie salva-adulti che tendono a etichettare il comportamento dei bambini ignorando la visione circolare bambino-adulto: ed ecco il complesso di Edipo, il confronto tra Edipo e Telemaco, gli stili di attaccamento del bambino, Peter Pan trasformato nel bambino che non vuole crescere. Ma chi è Peter? Rileggere il libro con la chiave di lettura della Gestalt Therapy diventa un viaggio affascinante che illumina in modo inedito pagine e passaggi dimenticati del testo dai quali emerge con evidenza la vera storia di Peter Pan e l’intento rivoluzionario dell’Autore J.M.Barrie: Peter Pan è il bambino che non è stato baciato, il bambino cui é mancata l’intercorporeità con i corpi dei genitori. Un racconto, quello di Peter Pan, che chiede di rivedere rivedere teorie evolutive e modelli educativi».

Il libro raccoglie lo studio di Giovanni Salonia insieme ai contributi dei consulenti scientifici dell’Istituto Valeria Conte e Antonio Sichera e a quelli delle insegnanti Dada Iacono e Ghery Maltese.

Tutti gli autori saranno presenti al dibattito del 22 dicembre a Modica, insieme al pediatra Salvatore Purromuto.