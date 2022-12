Modica, finanziamenti dal PNRR: sì del Consiglio a variazione bilancio previsione

Si è tenuto oggi il Consiglio comunale a Modica in sessione ordinaria e pubblica con cinque punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con tredici consiglieri presenti di cui undici di maggioranza e due di minoranza. Il Presidente del Consiglio comunale ha aperto la seduta con il primo punto all’ordine del giorno, l’attività ispettiva, in cui erano previste tre interrogazioni rinviate per la prima per l’assenza del consigliere proponente, e le altre due per l’assenza di uno dei due interroganti. Il punto due relativo alla proposta di deliberazione concernente le modifiche del regolamento edilizio, è stato posticipato come ultimo punto su richiesta del consigliere Spadaro, che ha anche presentato un emendamento. Subito dopo è stato trattato il terzo punto inerente, la mozione sul sostegno e adesione a tutte le iniziative della Coldiretti contro la produzione, promozione e utilizzo del cibo sintetico, a firma dei consiglieri Civello, Alecci e Spadaro, per la quale ha esposto il Consigliere Civello e poi messa a voti e approvata all’unanimità. Dopodiché sì e passato al quarto punto all’ordine del giorno, quello concernente la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anno 2022, sul quale ha relazionato il Commissario Straordinario, che ha spiegato i motivi della variazione concernente, una serie di finanziamenti pervenuti al Comune attinenti il PNRR. Sull’argomento è intervenuto la Consigliera Rita Floridia che ha dichiarato di prendere atto di questi importanti fondi ottenuti dal Comune di Modica. Il punto è stato messo ai voti e approvato all’unanimità, come anche l’immediata esecutività. Per il punto cinque, relativo alla variazione di bilancio per il settore dei Servizi Sociali, ha spiegato ancora una volta il Commissario Straordinario, che ha chiarito i motivi della variazione, necessaria per implementare i servizi che altrimenti non potevano essere garantiti. Sul punto, è intervenuta la consigliera Floridia che ha chiesto di sapere da quale capitolo, sono state prese le somme per implementare i servizi ADA e ADI, il Commissario ha spiegato che prima di procedere alla variazione, si è confrontata con il Responsabile del settore per intervenire all’interno del Peg del settore, dov’era possibile attingere le somme necessarie per garantire i servizi. In seguito all’argomento per un maggiore approfondimento è stata chiesta una sospensione di circa venti minuti, al rientro in aula è mancato il numero legale e la seduta è stata rinviata di un’ora. Dopo un’ora tornati in aula all’appello, erano presenti solo quattro consiglieri, per cui il Presidente ha rinviato la seduta di ventiquattr’ore, come da regolamento.