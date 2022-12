Vittoria Peace Film Fest: consegnato il Premio Gianni Molè e ricordata Tullia Giardina

Il Vittoria Peace Film Fest ha omaggiato la docente e sceneggiatrice Tullia Giardina, morta nell'ottobre scorso, e ha consegnato il Premio Gianni Molè, il giornalista scomparso prematuramente per Covid due anni fa. Alla storica componente del Comitato di direzione, i direttori artistici Giuseppe e Luca Gambina hanno deciso di dedicare il Premio Tullia Giardina alla “Migliore sceneggiatura per la pace”. Nel corso dell’incontro, coordinato dal giornalista Andrea Di Falco, è stato mostrato un video-ritratto firmato da Gianluca Salvo. È stato ricordato l’impegno professionale, culturale e umano di Tullia Giardina. Sono intervenuti: Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Cesare Zipelli; Giorgio Assenza, deputato all'Assemblea regionale siciliana; don Mario Cascone, docente e giornalista; Pippo Di Giacomo, presidente della Fondazione Gesualdo Bufalino; Maria Giovanna Lauretta, docente; Elisa Mandarà, giornalista e docente; Vito Zagarrio, regista; Nunzio Zago, critico letterario e docente universitario; Giuseppe Di Martino, sindaco di Santa Croce Camerina; Francesco Aiello, sindaco di Vittoria.

E mercoledì pomeriggio, Federica e Giulia Molè hanno consegnato il “Premio giornalistico Gianni Molè, Cronisti per la pace” a IrpiMedia. “La direzione artistica del Vittoria Peace Film Fest – si legge nelle motivazioni – in ricordo dell’amico giornalista e collaboratore Gianni Molè, ha deciso di istituire un premio intitolato a suo nome e ispirato ai valori in cui ha sempre creduto: quelli della non violenza, della giustizia sociale e della deontologia professionale. Per queste ragioni, il premio è stato conferito a IrpiMedia, la testata giornalistica del centro di giornalismo investigativo di Investigative Reporting Project Italy (Irpi). Per l’alto profilo e rigore professionale alla base dell’attività editoriale. Un giornalismo d’inchiesta transnazionale che indaga, con dedizione e coraggio, sulle attività illecite di un crimine organizzato che travalica i confini continentali attraverso la corruzione, la devastazione dell’ambiente e lo sfruttamento delle migrazioni”. Il premio, giunto alla seconda edizione, è stato ritirato dal co-direttore di IrpiMedia Lorenzo Bagnoli.