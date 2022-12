Aeroporto di Palermo, Rifondazione Comunista: no a privatizzazione della Gesap

"Giudichiamo il recente annuncio natalizio del Sindaco Roberto Lagalla e del suo amico di partito il presidente della regione Renato Schifani, di voler privatizzare la gestione dell'aeroporto ''Falcone e Borsellino'' come proposta inaccettabile, primo passo di una politica di svendita delle partecipate comunali all'offerta del libero mercato speculativo". Lo dicono Frank Ferlisi, segretario federazione provinciale Rifondazione Comunista e Ramon La Torre, segretario cittadino. "Rifondazione Comunista esprime la sua totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di privatizzazione della Gesap- dicono - Neppure i precedenti Presidenti della Provincia e sindaci del capoluogo del centrodestra hanno mai messo in discussione la proprietà pubblica dell'aeroporto avventurandosi in improbabili ipotesi di privatizzazione, riconoscendo la migliore funzionalità di una gestione pubblica". E ancora: "È evidente che gli attuali successi dello scalo di Punta Raisi si devono esclusivamente alla gestione pubblica, che ha rilanciato l'aeroporto di Palermo, portandolo alle vette degli scali italiani. I bilanci positivi da diversi anni di Gesap ed i programmi di ampliamento dell'importante infrastruttura lo dimostrano ampiamente. Affermare che una acquisizione da parte del privato abbasserebbe i costi è una grossa bugia". "Lagalla sa bene che un gestore privato volendo e dovendo fare profitti, innalzerebbe i prezzi di tutti i servizi aeroportuali da quelli delle compagnie aeree a quelli dei passeggeri. E, come al solito, un privato non avrebbe scrupoli a peggiorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori dello scalo. La privatizzazione sarebbe un'operazione puramente speculativa difficile da gestire, alla quale i soliti interessi criminali potrebbero essere fortemente interessati- dicono - Le intenzioni di dismissione del pubblico di Lagalla sindaco metropolitano, che oggi detiene la maggioranza azionaria di Gesap, fra quote comunali e dell'ex provincia, vanno fermate per il bene della comunità palermitana e dell'hinterland interprovinciale". "Quindi deciso no alla privatizzazione della Gesap da parte di rifondazione Comunista che chiama tutti i consiglieri dei gruppi di sinistra presenti in consiglio comunale a costruire una decisa opposizione alla paventata privatizzazione di Gesap".