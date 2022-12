Calcio a cinque, serie C2: riapre il Palasport Grimaldi e ospita il big match tra Real Palazzolo e Futsal Ferla

Sabato in occasione del big match tra Ferla e Real Palazzolo riapre ufficialmente al pubblico il Palasport “Grimaldi” di Via Campailla dopo l'autorizzazione ricevuta dalla Commissione Spettacoli e dalla Questura

«Abbiamo lavorato costantemente per mesi– spiega il presidente Davide Farina – per adeguare il Palasport a tutte le normative, ricordiamo che la struttura è di proprietà del Comune di Palazzolo. Ci siamo imbattuti per mesi contro la burocrazia ma alla fine con enormi sforzi ce l'abbiamo fatta. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato alacremente per permettere la riapertura».

Sabato non ci sarà solo la festa per la riapertura al pubblico ma ci sarà soprattutto il big match dell'ultima giornata di andata del campionato di serie C2 tra Real Palazzolo e Futsal Ferla. Le due squadre si trovano appaiate in vetta alla classifica del girone D del campionato regionale di C2 con 25 punti frutto di 8 vittorie ed un pareggio. Sarà la gara che assegnerà il titolo di campione di inverno e che chiuderà il 2022 del futsal per il Real Palazzolo (nella foto).

«Stiamo facendo un ottima stagione, – prosegue Farina – ci troviamo in vetta al campionato insieme al Ferla, entrambe imbattute e il destino ci metterà di fronte, sabato a casa nostra. Loro hanno costruito una corazzata per la categoria guidata da un mister di esperienza come Bonventre, noi abbiamo cambiato tanto ad inizio stagione puntando molto sui giovani locali insieme ad alcuni giocatori di esperienza sotto la guida di mister Genovese. Come sempre sarà il campo a decretare il migliore ma comunque vada la gara di sabato ci sarà un intero girone di ritorno da giocare, pertanto, sarà una gara importante ma non decisiva».

In occasione della riapertura al pubblico prima della gara e durante l'intervallo ci sarà un esibizione delle majorette del gruppo Twirling di Palazzolo Acreide che si allenano al Palasport “Grimaldi”