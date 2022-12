Modica, omaggio a Raffaele Poidomani a 110 anni dalla nascita: alunni a teatro per “L’ora di Rosolini”

“Raffaele Poidomani 110”: è il progetto che l’Istituto scolastico di Modica intitolato allo scrittore ha sviluppato per ricordare l’illustre personaggio nato a Modica nel settembre di 110 anni fa. E nel progetto è stato inserito l’adattamento teatrale di uno dei racconti più rappresentativi della vena letteraria di Raffaele Poidomani Moncada, “L’ora di Rosolini”, portato in scena mercoledì 12 dicembre. La storia è incentrata sulle vicende della famiglia Moncada, casato nobile di Modica, e, in particolare, sulla storia personale di “Zia Maria” che, con i suoi 39 anni, rischiando di rimanere zitella, si aggrappa all’ultima scialuppa di salvataggio che si intravede in un tempestoso mare di sentimenti: il matrimonio con un benestante di Rosolini, estremo approdo di felicità nuziale, dopo che sono definitivamente svaniti i sogni giovanili di “catturare” duchi, baroni, professionisti, impiegati.

E’ stata la Compagnia del Piccolo Teatro di Modica a mettere in scena la commedia: nella platea e nei palchi del “Garibaldi” gli alunni delle quinte elementari e delle prime e seconde medie dell’Istituto. La rappresentazione teatrale è stata la conclusione di un lavoro fatto in classe con la lettura di brani tratti dai testi di Poidomani, dalle raccolte di poesie e dalla produzione giornalistica.

“La nostra scuola – afferma la dirigente dell’Istituto, Concetta Spadaro – pone molta attenzione al personaggio a cui è intitolata, un genio a 360 gradi e che, a mio avviso, va molto valorizzato a livello nazionale e internazionale. E’ giusto, quindi, che i inostri alunni e i genitori, nell’acquisire quella identità scolastica dell’Istituto, conoscano Raffaele Poidomani. Nel nostro piano triennale dell’offerta formativa c’è proprio un capitolo riguardante Raffaele Poidomani”.

La referente del progetto è la professoressa Giannina Polara. “Il progetto – afferma la docente – è ampio e prevede una parte didattica con l’approfondimento sulle opere di Poidomani (narrativa, saggistica, articoli di giornali, poesia) e che ciascuna classe sta sviluppando con attività diversificate. Grazie alla fortuna di avere nel nostro istituto la professoressa Fatima Palazzolo, protagonista de “L’ora di Rosolini”, abbiamo potuto aggiungere anche l’esperienza teatrale per avvicinare i ragazzi a questa realtà”.

E al Garibaldi di Modica, ancora una volta, applausi a scena aperta per la Compagnia del Piccolo Teatro.

NELLE FOTO, Concetta Spadaro (a sinistra) e Giannina Polara, e alcuni momenti dello spettacolo