Basket, serie B: l'Orlandina fa suo il derby di recupero contro la Virtus Ragusa: 69 -.57

Il recupero dell’ottava giornata di campionato al Palainfodrive di Capo d’Orlando porta il segno meno in casa Virtus Ragusa. I padroni di casa vincono con il punteggio di 69 a 57. La gara ha registrato una bassissima percentuale ai tiri da parte dei ragazzi di coach Bocchino, che si sono spesi bene in difesa finché non è subentrata la stanchezza.

Capo d'Orlando 69

Virtus Ragusa 57

Parziali: 19-13; 14-14; 19-17; 17-13

Infodrive Capo d'Orlando

Simone Vecerina 21 (6/12, 1/3), Daniele Sandri 11 (4/8, 1/2), Marco Passera 10 (3/4, 1/2), Patrick Baldassarre 10 (4/8, 0/4), Matteo Lagana 5 (0/1, 1/4), Daniele Okereke 3 (1/3, 0/0), Ricards Klanskis 3 (0/1, 1/3), Thomas Binelli 3 (0/0, 1/2), Alberto Triassi 3 (1/1, 0/1), Samuele Telesca 0 (0/1, 0/0), Andrea Collovì 0 (0/0, 0/0), Gabriele Pizzurro 0 (0/0, 0/1)

Virtus Ragusa

Franco Gaetano 18 (7/11, 1/5), Simon Ugochukwu andrew 13 (1/3, 3/9), Kurt Cassar 10 (3/7, 0/2), Giovanni Ianelli 6 (1/4, 1/8), Matteo Zanetti 5 (1/5, 0/2), Vincenzo Festinese 2 (1/4, 0/0), Giovanni Tumino 0 (0/0, 0/0), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/0), Edoardo Santacroce 0 (0/0, 0/0)