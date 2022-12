La mostra di libri su Acate, continua l'interesse di studiosi e di appassionati di storia

Si susseguono al Circolo di Conversazione le visite di studiosi, ricercatori e semplici appassionati di storia locale alla mostra di libri sulla cittadina iblea, fino al 1938 Biscari e da quell’anno Acate, su proposta del poeta Carlo Addario, fatta propria dal podestà Giuseppe Mangano, trucidato cinque anni dopo assieme al figlio Valerio dagli americani.

Ed è proprio la sezione riguardante il secondo conflitto mondiale la più ricca dell’esposizione, che non si esaurisce nei fatti accaduti nel territorio acatese, ma abbraccia anche gli eventi che si verificarono tra Vittoria, Gela e Niscemi, anche nel tribolato dopoguerra e che ebbero protagonisti anche eroici carabinieri.

Giovedì la visita di alcuni militari della locale stazione e di alcuni colleghi in congedo, i quali sono stati accolti da alcuni membri del Direttivo presieduto da Salvatore Stornello.

Agli uomini della Benemerita il segretario Emanuele Ferrera ha voluto illustrare alcuni degli episodi rievocati nel libro di Fabrizio Carloni “Il sangue dell’Arma", avvenuti nei territori di Gela, Niscemi e Mazzarino, tra cui la strage di Feudo Nobile, a pochi chilometri da Acate, che costò la vita il 28 gennaio 1946 a otto militari.

Tanto materiale da consultare, insomma, a disposizione di coloro che a poco più di sette mesi dalle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia cercano spunti e curiosità.