Il Movimento politico Insieme per Portopalo, organizza una due giorni per i bambini del paese. Le date fissate sono quelle del 22 e 23 dicembre dalle 17 alle 20 in piazza Garibaldi, dove oltre al classico Babbo Natale, si farà festa con bellissimi giochi gonfiabili. L'evento, 'Natale con i bambini', promosso da Rachele Rocca e Corrado Lentinello, è stato possibile grazie alla collaborazione degli sponsor sponsor privati.