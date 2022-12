Vertenza netturbini a Floridia, irrompe sulla scena un altro sindacato

Non c'è neppure l'odore dei soldi per i 42 operatori ecologici di Floridia senza stipendi da settembre e con previsioni tutt'altro che rosee. La Prosat, la società che ha in appalto il servizio di nettezza urbana al Comune di Floridia, neppure stamane ha recapitato le buste paga al Comune, che sulla base dell'articolo 30 sui contratti degli appalto, è pronto a versare due mesi di stipendi arretrati e la tredicesima. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni dice: "Per legge hanno 15 giorni di tempo per depositare le buste paga. Personalmente ho sollecitato l'azienda, perchè gli operatori dei servizi non possono rimanere senza un centesimo, tra l'altro sotto le festività di Natale". La vicenda degli emolumenti non pagati potrebbe. allungarsi dopo l'entrata di un altro sindacato, La Cisal che tutela i lavoratori amministrativi della stessa Prosat, anche loro senza stipendi, si è messa in gioco non trovando il favore della Cgil, Ugl e Cilda. Probabile che si dovrà formare un tavolo tecnico anche per ascoltare la nuova proposta della società, che a quanto pare è nettamente respinta dagli operatori ecologici. I netturbini non hanno alcuna reposabilità se la loro azienda non ha pagato il Durc. L'intervento sostitutivo del Comune resta l'unica soluzione per garantire gli stipendi. Lunedì è previsto un nuovo tavolo tecnico per risolvere la vertenza.