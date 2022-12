Fs, domani la presentazione dello stato dei lavori della Noto - Pachino

Verranno presentati domani mattina alle 10,30 alla stazione di Noto, i lavori per il ripristino della linea ferrata , Noto- Pachino. Nell'occasione saranno presenti il direttore generale della Fondazione FsItaliane Luigi Cantamessa ed il sindaco della città barocca, Corrado Figura. Si parlerà dell'apertura dell'opera infrastrutturale che collegherà i due Comuni del Siracusano, attraversando il Val di Noto. La vecchia ferrovia venne dismessa nel 1986. La tratta è conisciuta pure con il nome della “Ferrovia del vino”, segue un tracciato che parte da Noto, capitale del barocco, puntando verso il mare all’altezza delle stazioni di Noto Marina e Noto Bagni. Allontanandosi dalla costa, la linea entra nell’area archeologica dell’antica città greca di Eloro e della Villa romana del Tellaro, per poi raggiungere la riserva naturale e oasi faunistica di Vendicari, nel territorio di Marzamemi. La ferrovia prosegue costeggiando la grotta di Calafarina, sito archeologico di notevole importanza, per fermarsi infine a Pachino.