Siracusa, due mattinate dedicate a Christiane Reimann e alla sua dimora storica

Due giornate dedicate e Christriane Reimann si terranno domani e domenica (17 e 18 dicembre) nella villa storica di via Necropoli Grotticelle. Si tratta di un ciclo breve di conversazioni e visite organizzate dall’assessorato alla Cultura del Comune e che impegneranno le due mattinate, dalle 10 alle 13.

L’appuntamento di sabato sarà curato dalla guida turistica Carlo Castello e dall’agronomo Nino Attardo; quello di domenica, da Salvino La Rosa e dall'archeologo Lorenzo Guzzardi. Entrambi saranno conclusi dall’intervento dell’assessore alla Cultura Fabio Granata.

«Sarà un occasione per parlare della figura di Christiane Reimmann ma anche per far conoscere e divulgare lo straordinario patrimonio della dimora», afferma Granata.