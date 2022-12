Scicli, il Costa Iblea Film Festival premia Chiara Rapisarda e Carmelo Candiano

È Chiara Rapisarda la vincitrice del Premio Carrubo d'oro - Giovani che ha ricevuto ieri sera durante la cerimonia di apertura della 26esima edizione del Costaiblea Film Festival, diretto da Vito Zagarrio, che ha preso il via a Scicli. La giovane regista catanese si è fatta notare, anche a livello internazionale, per la sensibilità con cui ha esplorato nei suoi cortometraggi i temi della condizione femminile e dell'inclusione e, in aggiunta alla produzione cinematografica, ha anche firmato importanti reportage fotografici in Marocco, in Portogallo e nella sua amatissima Sicilia. Nella sua prima giornata del festival anche l'omaggio al maestro Carmelo Candiano attraverso la proiezione del documentario "La mani forti. L'arte di Carmelo Candiano", firmato dal regista Vito Zagarrio. Alla presenza dello stesso Candiano, di Franco Polizzi, di Paolo Nifosì, di Giuseppe Pitrolo e di Franco Causarano, la serata è diventata così anche l'occasione per esprimere un sentito ricordo a Franco Sarnari, recentemente scomparso, e ai compianti Piero Guccione e Sonia Alvarez.

A Candiano è stato consegnato il “Premio Rocca”, intitolato a Carmelo Rocca, per molti anni direttore generale del Cinema al Ministero Turismo e Spettacolo, che ha contribuito alla nascita del Costaiblea. Il festival si sposta questo sabato e domenica al cinema Lumière a Ragusa.