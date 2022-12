Ciclista travolto da un'auto pirata a Floridia: è grave

Un'auto pirata ha travolto questa sera verso le 18,30 un ciclista a Floridia. Il fatto si è verificato nel rione della Marchesa, proprio. sulla strada principale di via Di Vittorio che porta a Solarino. Il ciclista aveva il casco ed i segnali luminosi sulla due ruote. Un 'auto lo ha centrato a pochi metri dal panificio Randone facendolo finire sull'asfalto. Scattato l'allarme sul posto è arrivata la polizia municipale ed un'ambulanza del 118., formandosi anche un capannello di curiosi attorno al ferito. Il ciclista, S.R., aveva perduto i sensi e sono stati i soccorritori a rianimarlo per terra prima di trasferirlo in ambulanza al Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa. Anche i carabinieri della Tenenza di Floridia sono arrivati in Via Di Vittorio. Secondo quanto si apprende, le fasi dell'incidente sarebbero state riprese da una telecamera piazzata nella zona. Si è pure appreso che l'investitore sarebbe stato identificato e si tratta di una persona conosciuta a Floridia.