Siracusa, Nicita commissario provinciale del Pd. Spada: nuova linfa al partito

«Soddisfazione per la nomina di Antonio Nicita come commissario provinciale del Partito Democratico». Così il deputato regionale Tiziano Spada commenta la nomina del senatore Antonio Nicita, anche in relazione alle prossime scadenze elettorali che interesseranno diverse realtà nella provincia siracusana e lo stesso capoluogo. Nicita sostituirà il dimissionario Salvo Adorno e avrà il compito di dare nuova linfa a un partito che continua a essere presente sul territorio ma che, di recente, ha vissuto momenti difficili.

«Finalmente all’interno del Pd si vedono completati gli organismi rappresentativi – sottolinea Tiziano Spada -. Nicita rappresenta un profilo di sicuro affidamento e ha tutte le qualità necessarie per fare sintesi all’interno del partito. Con la sua presenza, quella del presidente provinciale Paolo Amenta e del sottoscritto in qualità di deputato regionale, si potrà dare inizio all’attività di confronto con le singole realtà territoriali in previsione del voto amministrativo previsto nel 2023».

Organizzazione e interazione con iscritti e simpatizzanti sono le priorità di un Partito che, con le nuove figure direzionali, si prepara ad attuare un percorso di rilancio. «La presenza di Nicita – aggiunge Spada – sarà fondamentale soprattutto per la ricostruzione e la crescita del Partito Democratico in provincia di Siracusa. Sono tanti i circoli da rilanciare, e tanti altri che bisogna riaprire. Negli ultimi mesi, con il senatore Nicita abbiamo lavorato in maniera sinergica per risolvere i problemi che interessano la provincia siracusana. Sono sicuro che nella sua nuova veste riuscirà a rappresentare tutte le sensibilità del Pd e a dare finalmente una direzione alle prossime scadenze elettorali che negli ultimi mesi sono state affrontate senza una guida comune».

