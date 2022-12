A Natale il comitato civico "Rialzati Catania" incontra le categorie più deboli

Donare, donare e ancora donare. Il comitato civico spontaneo “Rialzati Catania” focalizza la sua attenzione nelle periferie del capoluogo etneo per portare i tradizionali dolci natalizi ai bambini e agli anziani che vivono in quartieri troppo spesso dimenticati. Un gesto tangibile e speciale dedicato a tante persone indigenti che possono così vivere questo particolare periodo dell’anno all’insegna della speranza e della solidarietà.

“Si tratta di una iniziativa di grande importanza e altamente significativa per tutti i componenti del comitato spontaneo e non solo- afferma il portavoce Ernesto Calogero- In questo periodo ci è sembrato opportuno e utile fare qualcosa di bello per le famiglie bisognose e fragili grazie anche al contributo di tanti cittadini che hanno sposato il nostro progetto. Da qui l’enorme gioia ed emozione, per tutti, al momento della consegna dei dolci”.

L’attenzione verso le famiglie e le fasce deboli, da parte del comitato civico spontaneo, non si esaurisce in questa battuta. Al contrario, sono già in cantiere tante altre iniziative affinchè nessuno resti indietro e tutti possano aderire a questo progetto di cittadinanza attiva. “Rialzati Catania” riprende infatti le parole di San Giovanni Paolo II che, durante la visita nel capoluogo etneo, esortò i catanesi a lavorare affinchè la loro città potesse rialzarsi e risplendere di luce propria.