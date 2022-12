Una donna è morta nell’incendio della propria abitazione sita in piazza Marina di Sferracavallo, a Palermo.

L’appartamento è stato completamente divorato dalle fiamme. Accertamenti in corso per individuare l’origine del rogo. Sul posto, i Vigili del fuoco che, dopo aver domato l’incendio, hanno rinvenuto il corpo della donna.

Giunti anche gli Agenti di Polizia e il Medico legale.