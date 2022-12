Seggi aperti dalle 8 alle 18 oggi in Tunisia per eleggere il nuovo parlamento: un'Assemblea che è ritenuta priva di reali poteri, in occasione di un voto boicottato da opposizioni e partiti tradizionali.

Oltre 9 milioni i cittadini chiamati alle urne per votare 161 deputati con un sistema di scrutinio uninominale a uno o due turni in 151 collegi uninominali nel Paese e 10 all'estero.