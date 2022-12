Siracusa, arrestato 47enne: deve scontare pena residua

Nella giornata di ieri, agenti della squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Corte di Appello di Catania, nei confronti di un uomo di 47 anni che deve espiare la pena residua di 1 anno, due mesi e 6 giorni di reclusione, nonché pagare una multa di 400 euro. L’uomo, ritenuto colpevole del reato di estorsione commesso a Siracusa nel dicembre del 2016, dopo le incombenze di rito, è stato portato nel carcere di Cavadonna.

Inoltre, nella mattinata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio in via Ermocrate, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 31 anni per i reati di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e ricettazione di un documento del quale è stato trovato in possesso.