Deve scontare 8 anni e 4 mesi per 2 rapine a Marsala: arrestato a Favignana

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato un marsalese con precedenti di polizia, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di PS, Andrea Rizza, 34 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. L'uomo, che deve scontare la pena di 8 anni e 4 mesi di carcere per i reati di rapina, sequestro di persona e lesioni personali commessi a Marsala nel 2015, è stato bloccato dai militari dell'isola durante un normale servizio di perlustrazione. I Carabinieri, notando il volto guardingo dell'uomo mai incontrato prima hanno deciso così di identificarlo. Dagli accertamenti esperiti dagli operanti è emerso che l'uomo avrebbe, nell'anno 2015, messo a segno una serie di rapine violente presso gioiellerie e compro oro dove ad avere la peggio era sempre il titolare dell'attività, malmenato e rinchiuso senza possibilità di allontanarsi dal 34enne che agiva unitamente ad altro pregiudicato arrestato dai Carabinieri per omicidio lo scorso settembre a Marsala. L'uomo alle domande dei militari sul perché fosse sull'isola ha risposto che era intento a costituirsi al carcere di Favignana. Terminati gli atti di rito l'uomo è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.