Corini avverte il suo Palermo domani in campo:"Il Cagliari ha valori importanti"

"Con Liverani ci siamo affrontati tante volte in campo, siamo stati due giocatori del Palermo in epoche diverse, ma molto vicine. Il mio Palermo ha tracciato una linea, il Palermo di Fabio ha fatto altrettanto bene arrivandof ino alla finale di Coppa Italia". Così l'allenatore del Palermo Eugenio Corini ha parlato dell'allenatore del Cagliari Fabio Liverani alla vigilia della partita che si disputerà allo stadio Barbera domani alle 18,45 e che vedrà i due ex capitani rosanero affrontarsi da avversari."Sono stati gli anni migliori della storia del Palermo - ha proseguito Corini - per entusiasmo e impatto. Giocavamo nella stessa posizione, ma avevamo ognuno il proprio stile di interpretare il ruolo. Ci siamo affrontati diverse volte e abbiamo cercato di riportare in campo la nostra idea di calcio anche quando siamo passati sulla panchina. Poi dipende da giocatori che hai a disposizione: abbiamo avuto la fortuna e la bravura di vincere il campionato lui a Lecce e io a Brescia.Sarà un piacere affrontarlo".

A proposito della partita Corini ha parlato della formazione sarda e della sua rosa. "Il Cagliari ha valori importanti - ha detto - so cosa vuol dire allenare una squadra che ha l'obiettivo di vincere, è appena retrocessa, ma ha incontrato tante difficoltà. Ha una rosa competitiva, ma il calcio è complicato, ci sono dinamiche mentali e pressioni di un certo tipo e stanno trovando alcune difficoltà. La vittoria contro il Perugia arrivata in un momento delicato significa che è una squadra con risorse importanti. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra competitiva che viene da una vittoria e anche per questo per noi sarà una partita difficile e complicata, ma stiamo lavorando al meglio e siamo fiduciosi".Corini, che a proposito della convocazione di Brunori in Nazionale, ha espresso la soddisfazione sua e della società ("Se lo merita, la convocazione certifica rendimento e qualità del giocatore"), ha lanciato messaggi anche in tema mercato."Intanto vogliamo fare una grande partita contro il Cagliari e chiudere al meglio contro il Brescia - ha detto - poi penseremo al mercato: il confronto con la società è continuo. Non ragiono sul numero di giocatori che servono, ma sul livello di qualità.La mia richiesta è chiara: servono qualità, struttura mentale e caratteriale per arrivare a giocare nel Palermo. Voglio che i giocatori del Palermo siamo felici, ognuno dei miei calciatori deve fare valutazioni sull'impiego che ha avuto e che avrà nelle prossime partite. L'indicazione che ho dato alla società è chevoglio una rosa meno ampia e con un livello più alto in termini di qualità".