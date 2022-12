Il ciclista travolto a Floridia, investitore si presenta alla polizia municipale

E' stato identificato dalla polizia municipale di Floridia il presunto pirata della strada che ieri pomeriggio ha travolto un ciclista che transitava con la sua due ruote nel rione della Marchesa in via Di Vittorio. Si tratta di D.V., 54 anni, conosciuto giù dalle forze dell'ordine per i suoi precedenti. L'uomo, secondo quanto si è appreso, dopo avere investito S.R., si è presentato spontaneamente al Comando dei vigili urbani di via IV Novembre. L'investitore avrebbe raccontato la sua versione dei fatti, affermando di non essere fuggito dopo il sinistro e si è sottoposto spontaneamente all'alcool test. Allo stato attuale D.V. non è indagato, ma libero di circolare per Floridia. L'avvocato che lo assiste fa sapere che ci sono accertamenti in corso e si attende l'esito dell'alcool test e di conoscere l'esatta dinamica dell'incidente. Per quanto riguarda le condizioni del ciclista ferito, le sue condizioni rimangono stabili rispetto ad ieri.

S.R. è ricoverato all'ospedale Umberto I° di Siracusa politraumatizzato con il sospetto di avere le costole fratturate ed è stato sottoposto ad una Tac. La polizia municipale attende anche il referto dei medici ospedalieri prima di adottare delle decisioni nei confronti dell'investitore.