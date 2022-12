Rosolini, Salvo Di Mari porta in scena "Verità nient'altro che la verità..."

Saranno 90 minuti di risate domani a Rosolini allo spettacolo di cabaret organizzato da Salvo Di Mari, al Teatro dell' Attilio del Buono, direttamente da 'Sicilia cabaret'. L'artista rosolinese, in occasione delle feste di Natale ha preparato uno spettacolo di tutto rispetto che vede tra gli altri la partecipazione di Concetta Macauda, Giovanni Fronterrè, Mones, Melania di Rosolini e la Dancing Stars di Daniele Longano. Il cabarettista Di Mari sarà il protagonista di una pièce dal titolo 'Verità nient'altro che la verità: arrestati per spaccio di minchiate" con Flavio Sant'Angelo in arte Saw. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.