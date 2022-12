Costaiblea film festival a Ragusa: omaggio alla memoria di Roberto Nobile

Costaiblea Film festival ospita a Ragusa il regista Emanuele Crialese, con una mini retrospettiva dei suoi principali film a partire dal recente “L’immensità” ma anche con due film di ispirazione siciliana, Terraferma, ambientato a Linosa, film sul tema della tragica immigrazione, e Nuovomondo, film sull’emigrazione italiana, invece, legato alle radici siciliane. Giovani e cinema protagonisti con due film girati con e per le scuole, entrambi del 2022: Sconvolgimenti di Chiara Ottaviano e Andrea Giannone, realizzato dal Liceo Scientifico e Linguistico “Elio Vittorini” di Gela, e Cosa verrà di Francesco Crispino, finanziato da MIUR e MIC e realizzato con l’Istituto comprensivo statale “De Amicis”, di Floridia. Ma la giornata è dedicata all’omaggio a Roberto Nobile, attore ragusano di origine, scomparso recentemente, protagonista in numerosissime pellicole cinematografiche. Il festival lo ricorda con in film di montaggio curato dal direttore artistico e regista Vito Zagarrio e realizzato da Angelo Piccione, giovane filmmaker sciclitano: Una Nobile Arte. All’attore è stato assegnato un “Carrubo d’oro” alla memoria.