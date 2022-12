Catania, il ricordo di don Luigi Giussani fondatore di Comunione e Liberazione

Prima ancora delle parole, contano i volti. Nell’ampia, e gremita, Sala Congressi dello Sheraton Catania, a ricordare i 100 anni dalla nascita del fondatore di Comunione e Liberazione, don Luigi Giussani, ci sono i volti maturi di uomini e donne segnati dal tempo e quelli freschi e forti di giovani e adolescenti. Li accomuna e traspare, però, una segreta letizia (“nel cuore è quasi un urlo di gioia”, direbbe Sandro Penna), della quale svela la natura Massimo Palumbo, Responsabile catanese di CL e moderatore dell’evento, promosso da Comunione e Liberazione e dalla Fondazione Sant’Agata: “Oggi non siamo qui per una celebrazione del passato. Don Giussani, e il modo in cui lui parlava dell’incontro con Cristo, continuano a commuovere anche oggi”. La lontananza da ogni sottolineatura nostalgica sarà il leit motiv di tutta la serata. Il movimento generato da Dio tramite don Giussani arriva presto in Sicilia, nel 1959, e si sviluppa - valicando ben presto i confini della regione - soprattutto in forza dell’amicizia tra il sacerdote di Desio e don Francesco Ventorino, vulcanico prete catanese.

(Foto di Giovanni Palumbo)